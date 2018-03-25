Народный трибунал: Власть в Киеве сменится сама

Главенствующий судья Украинского народного трибунала Елена Шишкина проинформировала, что украинская власть, которая заседает в Киеве, рано или поздно сменится сама, без какого либо вмешательства.

Анна Котова

Елена Шишкина сообщила, что главной задачей трибунала является не смена власти в Киеве, а расследование и осуждение преступлений украинского правительства против своего народа. Помимо этого, Шишкина добавила, что замена власти на Украине – это вопрос времени. Также судья надеется, что их решения помогут здоровым и нормальным украинским гражданам активно действовать, а не молчать.Напоминаем, что 15 марта был организован Украинский народный трибунал (УНТ), в который вошли жители Донецкой и Луганской народных республик. Уже 20 марта УНТ начало рассматривать преступную политику Порошенко. Первое слушание состоится 26-27 марта в Донецке. Отметим, что в суде помимо обвинителя, адвоката и трех судей, будут и присяжные в количестве 12 человек. Во время заседания будут рассматриваться все преступные действия Петра Порошенко, Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка.