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| | Народный трибунал: Власть в Киеве сменится сама

Народный трибунал: Власть в Киеве сменится сама

Сегодня, 18:18
Главенствующий судья Украинского народного трибунала Елена Шишкина проинформировала, что украинская власть, которая заседает в Киеве, рано или поздно сменится сама, без какого либо вмешательства.

Народный трибунал: Власть в Киеве сменится сама

 

Елена Шишкина сообщила, что главной задачей трибунала является не смена власти в Киеве, а расследование и осуждение преступлений украинского правительства против своего народа. Помимо этого, Шишкина добавила, что замена власти на Украине – это вопрос времени. Также судья надеется, что их решения помогут здоровым и нормальным украинским гражданам активно действовать, а не молчать.

Напоминаем, что 15 марта был организован Украинский народный трибунал (УНТ), в который вошли жители Донецкой и Луганской народных республик. Уже 20 марта УНТ начало рассматривать преступную политику Порошенко. Первое слушание состоится 26-27 марта в Донецке. Отметим, что в суде помимо обвинителя, адвоката и трех судей, будут и присяжные в количестве 12 человек. Во время заседания будут рассматриваться все преступные действия Петра Порошенко, Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка.
Анна Котова
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