Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

В Верховной Раде поведали, почему Киев не решается выслать дипломатов из РФ обратно. Страна не хочет оставлять собственных граждан, которые находятся в тюрьме в России, без поддержки. Чиновники говорят, что это делать глупо, потому как отношения между двумя государствами и так доведены до крайней точки.
Ранее ряд стран заявили о высылке российских дипломатов после отравления бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля. Англия, где жил политэмигрант, обвинила в деле РФ, Москва все опровергает.
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