Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

Стало известно, отчего Украина не высылает российских дипломатов из страны. Если это произойдет, граждане страны в РФ лишатся поддержки.

Украина не высылает дипломатов соседней страны, так как Кремль в ответ может выслать украинских. Также сообщается, что украинцы могут видеть дипломатов родного государства раз в несколько месяцев. Киев не считает правильным высылку дипломатов, тогда люди из Украины в России потеряют даже минимальную поддержку.

Никита Готский

В Верховной Раде поведали, почему Киев не решается выслать дипломатов из РФ обратно. Страна не хочет оставлять собственных граждан, которые находятся в тюрьме в России, без поддержки. Чиновники говорят, что это делать глупо, потому как отношения между двумя государствами и так доведены до крайней точки.Ранее ряд стран заявили о высылке российских дипломатов после отравления бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля. Англия, где жил политэмигрант, обвинила в деле РФ, Москва все опровергает.