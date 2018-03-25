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| | Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

Сегодня, 18:12
Стало известно, отчего Украина не высылает российских дипломатов из страны. Если это произойдет, граждане страны в РФ лишатся поддержки.

Киев объяснил отказ в высылке российских дипломатов

 

В Верховной Раде поведали, почему Киев не решается выслать дипломатов из РФ обратно. Страна не хочет оставлять собственных граждан, которые находятся в тюрьме в России, без поддержки. Чиновники говорят, что это делать глупо, потому как отношения между двумя государствами и так доведены до крайней точки.
 
 
Украина не высылает дипломатов соседней страны, так как Кремль в ответ может выслать украинских. Также сообщается, что украинцы могут видеть дипломатов родного государства раз в несколько месяцев. Киев не считает правильным высылку дипломатов, тогда люди из Украины в России потеряют даже минимальную поддержку.

Ранее ряд стран заявили о высылке российских дипломатов после отравления бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля. Англия, где жил политэмигрант, обвинила в деле РФ, Москва все опровергает.
Никита Готский
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