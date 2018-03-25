Песков поведал о "новом Путине" в эфире НТВ

В Сети появилась информация о «новом Путине» от Дмитрия Пескова. По словам пресс-секретаря Кремля, приоритетом для президента станут внутренние проблемы страны.

Никита Готский

В эфире НТВ Песков сообщил о «новом Путине». О главе государства он сказал, как о человеке, которого все знают, который осознает, что нужно делать в дальнейшем. Песков говорит, что кремлевский лидер не бросает слов на ветер и он много раз доказывал, что не является популистом. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин поставил перед собой цель решить внутренние проблемы России.Ранее Песков поведал общественности о новом политическом курсе президента. Так, главным вектором для него является установление дружественных связей со всеми странами планеты, при этом Путин «никому не позволит заступать за красные линии интересов России». Дипломат говорит о некоем плане президента, затрагивающем экономику, технологии и соцсферу.