В центре Минска задержали оппозиционеров

В Минске стражи порядка задержали протестующих несогласованного с правительством митинга, посвященный 100-летию признания Белорусской Народной Республике.

Анна Котова

В центре столицы Белоруссии, на площади Якуба Коласа, служители закона провели задержание. Оппозиционеры собирались организовать митинг от площади до места исполнения праздничного концерта недалеко от Оперного театра, который власти разрешили проводить. Правоохранители арестовали более десятка человек. Среди задержанных оказались журналисты одного польского канала, у которых не было разрешения работать в Белоруссии.Напоминаем, что БНР была признана 25 марта 1918 года. Признание проходило во времена немецкой оккупации. Руководство государства переехало в 1919 году после того, как в стране установилась советская власть. В начале марта 2018 года Александр Лукашенко заявил, что «власть должна быть только в одном кулаке». Такое высказывание глава Белоруссии сказал, когда перед ним стояла задача выбрать руководителей.