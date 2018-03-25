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| | Грозный высказался о ситуации с экс-советником Кадырова

Грозный высказался о ситуации с экс-советником Кадырова

Сегодня, 15:22
Чеченские власти прокомментировали ситуацию с экс-советником Рамзана Кадырова Шаа Турлаевым, объявленным в федеральный розыск. Как сообщается, он теперь вернулся к «мирной жизни». 

Грозный высказался о ситуации с экс-советником Кадырова

 

Согласно некоторым данным, Турлаева ранее объявили в федеральный розыск, но теперь он возвратился к мирной жизни. В беседе со СМИ министр по национальной политике Джамбулат Умаров рассказал, что разыскиваемый «прекратил боевые действия» и вернулся к мирной жизни и просит молодых людей не поддаваться на пропаганду радикалов.

Умаров также отметил, что прежде Турлаев сильно ошибался в своих взглядах. Умаров обозвал данные в прессе травлей, а самого бывшего советника Кадырова примером хорошего покаяния. Министр говорит, что сейчас чиновник являет собой немалое идеологическое значение, на его примере следует воспитывать детей.

СМИ сообщали, что Турлаева объявили в розыск 8 лет назад за покушение на одного из мэров Дагестана. По этому делу приговорили двух жителей северокавказской республики.
Никита Готский
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