Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму В Ростове сыр, прилетевший с другой планеты, вызвал шумиху
| | Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США

Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США

Сегодня, 15:15
Американские мультипликаторы в выпуске новой серии мультсериала «Симпсоны» показали все тайные ужасы президента Дональда Трампа.

Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США

 

В сюжет новой серии мультипликационного сериала «Симпсоны» вошло то, о чем Дональд Трамп постоянно критикует при жизни. В мультфильме Дональд проснулся среди ночи от кошмарного сна, в котором он отправляет в отставку всех своих министров и сотрудников администрации. Вокруг него лежат на постели газеты с заголовками: «Путин назначил себя госсекретарем США», а также «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных мигрантов». После чего президент США бежит в кабинет, читает секретные документы и восклицает: «Это правда! Россия делает ужасные вещи?», после звонит в Россию Владимиру Путину и с оскорблениями требует оставить его страну в покое.


На каналах телевидения, на территории США, новая серия мультсериала «Симпсоны» выйдет уже вечером в воскресенье. В России дата трансляции мультфильма не известна.

Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
"Симпсоны" высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства

Популярный анимационный сериал "Симпсоны" высмеял достижения главы США Дональда Трампа за 100 дней президентства. Премьера нового достаточно провокационного

Создатели «Симпсонов» предсказали победу Трампа в 2016 году
Создатели «Симпсонов» предсказали победу Трампа в 2016 году

Создатели мультсериала «Симпсоны» предсказали победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Мэтт Гроунинг, один из создателей шоу, заявил, что

Персонаж мультсериала «Симпсоны» выступил за независимость Шотландии
Персонаж мультсериала «Симпсоны» выступил за независимость Шотландии

Накануне уроженец Шотландии, садовник по имени Вилли, который представлен во многих сериях мультипликационного сериала «Симпсоны», высказал свою позицию,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости