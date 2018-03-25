Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США

Американские мультипликаторы в выпуске новой серии мультсериала «Симпсоны» показали все тайные ужасы президента Дональда Трампа.





На каналах телевидения, на территории США, новая серия мультсериала «Симпсоны» выйдет уже вечером в воскресенье. В России дата трансляции мультфильма не известна.

Пелагея Лебединская

В сюжет новой серии мультипликационного сериала «Симпсоны» вошло то, о чем Дональд Трамп постоянно критикует при жизни. В мультфильме Дональд проснулся среди ночи от кошмарного сна, в котором он отправляет в отставку всех своих министров и сотрудников администрации. Вокруг него лежат на постели газеты с заголовками: «Путин назначил себя госсекретарем США», а также «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных мигрантов». После чего президент США бежит в кабинет, читает секретные документы и восклицает: «Это правда! Россия делает ужасные вещи?», после звонит в Россию Владимиру Путину и с оскорблениями требует оставить его страну в покое.