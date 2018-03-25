В США отказались устанавливать памятник советским пилотам

Власти Северной Каролины в США приняли решение не устанавливать монумент пилотам СССР, которые погибли во Второй мировой войне. Скульптуру хотели поставить в Элизабет-Сити.

Никита Готский

Правительство населенного пункта весной минувшего года дали согласие на установку обелиска. Профинансировать проект хотела российская сторона, американцы собирались оплатить благоустройство земли. В результате очередного голосования чиновники выступили против установки памятника. Также необходимо отметить, что пять сотен местных жителей выступили за установку скульптуры. СМИ возмущены, что проект для «русских» рассматривается властями, а для афроамериканцев нет.Монумент посвящался советским пилотам. США поставляли свои самолеты-амфибии с 1944 года. Во время перегонов двух бортов погибли 11 пилотов.