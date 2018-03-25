Завершено строительство второго самолета МС-21

Эксперты из Иркутска поведали о том, что 25 марта завершили строительство второго опытного лайнера МС-21, который проведет испытания в летний период. Информацию сообщила пресс-служба Министерства промышленного торга РФ.

Министр промышленности Денис Мантуров сообщил, что строительство второго самолета – важнейший этап в реализации проекта МС-21.Глава министерства заявил, что испытание лайнеров в летнее время позволит разрешить ключевые моменты проекта. Специалисты собираются летом завершить сертификацию МС-21 и после этого серийно выпускать новые самолеты.В ведомстве отметили, что испытывать летом намерены 4 лайнера. Известно, что конструирование 3 и 4 самолета идет полным ходом.Напомним, что первый самолет выполнили в мае прошлого года. В ноябре специалисты совершили первый полет из Жуковского аэродрома.