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| | Чиновники Крыма прокомментировали желание украинского омбудсмена приехать в регион

Чиновники Крыма прокомментировали желание украинского омбудсмена приехать в регион

Сегодня, 14:08
Крымские власти отреагировали на слова украинского омбудсмена о посещении региона. По их мнению, ничего хорошего из этого выйдет.

Чиновники Крыма прокомментировали желание украинского омбудсмена приехать в регион

 

Руководитель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе высказал мнение касательно идеи украинского омбудсмена Людмилы Денисовой приехать в курортный регион. Политик заявил, Денисова думает, что у крымчан короткая память, поэтому ничего положительного из ее затеи не получится. Он вспомнил, как Денисова принимала участие в преступных схемах, также ее задерживали за злоупотребление служебными обязанностями. Шеф крымской общественной палаты уверен, что на территории полуострова она может услышать о себе много негатива. Иоффе считает, что Денисова и права людей находятся на дистанции, как космические тела друг от друга.

Напомним, Крым снова стал землей России в 2014 году. За соответствующее решение проголосовали 95% населения.
Никита Готский
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