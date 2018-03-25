Чиновники Крыма прокомментировали желание украинского омбудсмена приехать в регион

Крымские власти отреагировали на слова украинского омбудсмена о посещении региона. По их мнению, ничего хорошего из этого выйдет.

Никита Готский

Руководитель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе высказал мнение касательно идеи украинского омбудсмена Людмилы Денисовой приехать в курортный регион. Политик заявил, Денисова думает, что у крымчан короткая память, поэтому ничего положительного из ее затеи не получится. Он вспомнил, как Денисова принимала участие в преступных схемах, также ее задерживали за злоупотребление служебными обязанностями. Шеф крымской общественной палаты уверен, что на территории полуострова она может услышать о себе много негатива. Иоффе считает, что Денисова и права людей находятся на дистанции, как космические тела друг от друга.Напомним, Крым снова стал землей России в 2014 году. За соответствующее решение проголосовали 95% населения.