Экс-дипломат: США приближаются к «самому опасному моменту» за всю историю

США сейчас находятся в «самом опасном состоянии» в современной истории. Об этом стало известно от экс-дипломата Штатов Ричарда Хааса.

Дарья Дмитриева

Высокопоставленный чиновник Ричард Хаас посмел предположить, что США попали в опасный период современной истории. Он винит в этом действующего главу страны Дональда Трампа. Якобы, президент намерен начать боевые действия в трёх направлениях одновременно.США стали сами виной тому, что теперь предстоят политические разбирательства со спецпрокурором Бобом Мюллером. Также ведётся экономическая борьба с Китаем и его торговыми партнёрами. Настоящая война предстоит Штатам с Ираном и Северной Кореей. По мнению Ричарда Хааса, его страна не имеет права изолироваться от существующих проблем.Подписанный проект о бюджете на 2018 год президентом Дональдом Трампом несёт в себе информацию о сумме средств, отведенных на сильнейшую армию, которой не было ещё за всю историю страны. Эта цифра приближена к 3,8 миллиардам долларов.