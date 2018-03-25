Россия выпустит нового «убийцу подлодок»

Российские конструкторы создадут «убийцу подлодок». Разработкой занимаются в компании «Ильюшин».

Никита Готский

Специалисты трудятся над проектами очередного противолодочного самолета, известного как «убийца подлодок». Не исключается, что в будущем времени он сможет стать полноценной заменой Ил-38. В компании говорят, что речь идет о создании противолодочного борта на платформе моделей типа Ил. Также возможно создание абсолютно нового вида воздушного транспорта. О времени реализации проекта нет данных, потому как нет прямого указания от Минобороны.Ил-38 - противолодочный самолет, сконструирован на базе Ил-18, его массовое производство стартовало в конце 60-х годов. Машинами в данное время пользуются военные Индии и РФ.