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| | Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске

Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске

Сегодня, 09:44
В социальной сети «ВКонтакте» чеченский глава Рамзан Кадыров показал в прямой трансляции разыскиваемого преступника Шаа Турлаева. Бывший советник Кадырова объявлен в розыск в 2010 году по обвинению в организации покушений на дагестанских политических деятелей.

Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске

 

Прямой эфир глава Чечни вел из высокогорного села Беной. Сначала Кадыров показал пользователям вид из беседки на горы и шикарно накрытый стол. Потом перевел камеру на своих гостей, с которыми планировал отобедать. Среди них был и одноногий Шаа Турлаев. «Лучшие из лучших» - так назвал своих друзей глава республики. Официальное местонахождение бандита правоохранительные органы определить пока не могут. Некоторые источники утверждают, что Шаа свободно перемещается по территории Чеченской республики. Глава не скрывает своего общения с бывшими боевиками: подобное видео такой же встречи Кадыров публиковал два года назад в Instagram.

Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске

 

Турлаев под прозвищем Седой обвиняется сразу в нескольких убийствах и покушениях на убийство. Находится в международном и федеральном розыске с 2010 года. До этого работал у Рамзана Кадырова советником, исполняя роль агента по установлению местонахождения членов бандитского чеченского подполья.
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