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| | ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году

ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году

Сегодня, 09:31
Недавно заместитель командующего ВМС Украины капитан Марина Каналюк дала интервью, в котором поведала корреспондентам, из-за чего украинский флот был принесен в жертву во время гражданского переворота в 2014 году.

ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году

 

Марина Каналюк, капитан первого ранга, дала ответ на вопрос так давно всех мучивший общественность - из-за чего украинский флот был принесен в жертву властями Украины. С ее слов, во время присоединения Крыма Россией, для того, чтобы было время подготовить к боевой готовности сухопутные войска, власти были вынуждены пойти на такой шаг. Она объяснила тем, что во время захвата Крыма военно-морской флот находился без своего главнокомандующего и министра обороны Украины, который на тот момент был в отставке, а крымские службы МВД и СБУ сразу же после переворота переметнулись на сторону России. Поэтому флот решил принести себя в жертву, чтобы дать Украине время и возможность укрепить свои силы на суше.

Отметим, что весной в 2014 году, после отхода Крыма к России, в Украину были переданы часть военных кораблей и других судов. В этом же году власти России предложили Украине забрать остальной военный флот, который находится на территории Крыма, однако Петр Порошенко отказался.
Пелагея Лебединская
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