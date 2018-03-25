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| | Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

Сегодня, 09:18
Украинский президент празднует победу. Петр Порошенко считает, что о бывшем губернаторе Одессы Михаиле Саакашвили и экс-героине Украины Надежде Савченко нужно писать в учебниках для спецслужб.

Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

 

Глава Украины поведал, что целых два месяца СБУ проводила две операции по захвату. Порошенко подчеркнул, что события должны занести в учебник как «блестящее разоблачение». Президент думает, что «разоблаченные» политические деятели намерены были устроить «переворот в государстве». Петр Порошенко уверил, что у властей есть ряд «доказательств», что Саакашвили и Савченко «марионетки» Путина.

Однако Михаил Саакашвили высказал свое мнение на аккаунте Facebook. Экс-губернатор прозвал главу Украины «вруном, у которого нет ничего святого». Саакашвили потребовал, чтобы Киевские службы довели дело по «разоблачению» до конца. Экс-глава Одесской области подчеркнул, что как отстоит свою честь в суде, то в следующий раз посетит учреждение по делу «разоблачение экс-президента Украины».
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