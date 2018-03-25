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| | Экс-посол Британии предсказал недолгую вражду между Западом и РФ

Экс-посол Британии предсказал недолгую вражду между Западом и РФ

Сегодня, 08:49
Экс-посол Британии дал прогноз, что в скором времени отношения между Российской Федерацией и западными странами станут более теплыми. Чиновник считает, что государства не могут враждовать, так как странам часто нужно решать международные проблемы. Бывший посол Великобритании высказал такое мнение в ходе интервью The Independent.

Экс-посол Британии предсказал недолгую вражду между Западом и РФ

 

Депутат сказал в издании о том, что изначально отношения с русскими все-таки будут натянуты, но спустя пару месяцев напряжение начнет спадать, потому что в любом случае придется налаживать контакты на высоком уровне из-за многих факторов. В скором времени Запад снова будет вести дела с РФ.

Экс-посол заявил, что язык у русского народа при общении с соседними странами звучит «без надобности злобным». Также чиновник отметил, что поддерживает ограниченные возможности России в Великобритании. Однако, бывший посол подчеркнул, что действующие власти близки к «сожжению мостов» между конфликтующими государствами.

Напомним, что накануне в Лондоне решили издать указ о том, что 23 российских дипломата должны покинуть Британию в течение недели и Великобритания обязана разорвать все связи с Россией. В ответ РФ совершила аналогичный шаг в сторону Лондона.
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