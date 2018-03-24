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| | Политолог Марков рассказал, как его домогался высокопоставленный член КПСС

Политолог Марков рассказал, как его домогался высокопоставленный член КПСС

Сегодня, 21:32
Политолог Сергей Марков в интервью журналистам издания The Daily Beast рассказал, как много лет назад ему предлагал заняться сексом высокопоставленный член Коммунистической партии СССР.

Политолог Марков рассказал, как его домогался высокопоставленный член КПСС

 

Это произошло в советское время, Марков недавно вернулся из армии. Политолог служил в Арктическом регионе. После приезда домой молодой человек поступил в университет, решив изучать философию. Однажды парня пригласил на встречу высокопоставленный член КПСС. Чиновник обещал студенту показать секретные документы польского общества «Солидарность». Марков с радостью согласился приехать на дачу к члену КПСС, поскольку интересовался политикой.

Когда студент встретился с чиновником, то он начал приставать к нему. Мужчина предложил парню заняться любовью. Марков испугался, но отказал настойчивому члену КПСС. После этого он вернулся домой, лег в постель и почувствовал себя полностью опустошенным. В душе молодого человека закипала злость и обида. По словам Маркова, он прекрасно понимает людей, которые подверглись сексуальным домогательствам.
Домбровский Сергей
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