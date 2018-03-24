Политолог Марков рассказал, как его домогался высокопоставленный член КПСС

Политолог Сергей Марков в интервью журналистам издания The Daily Beast рассказал, как много лет назад ему предлагал заняться сексом высокопоставленный член Коммунистической партии СССР.

Домбровский Сергей

Это произошло в советское время, Марков недавно вернулся из армии. Политолог служил в Арктическом регионе. После приезда домой молодой человек поступил в университет, решив изучать философию. Однажды парня пригласил на встречу высокопоставленный член КПСС. Чиновник обещал студенту показать секретные документы польского общества «Солидарность». Марков с радостью согласился приехать на дачу к члену КПСС, поскольку интересовался политикой.Когда студент встретился с чиновником, то он начал приставать к нему. Мужчина предложил парню заняться любовью. Марков испугался, но отказал настойчивому члену КПСС. После этого он вернулся домой, лег в постель и почувствовал себя полностью опустошенным. В душе молодого человека закипала злость и обида. По словам Маркова, он прекрасно понимает людей, которые подверглись сексуальным домогательствам.