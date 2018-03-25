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| | Скандал вокруг Леонида Слуцкого пытаются раскрутить с новой силой

Скандал вокруг Леонида Слуцкого пытаются раскрутить с новой силой

Сегодня, 04:53

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики, рассмотрев обвинения несколько журналисток Дождя, ВВС и телеканала RTVi в адрес главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого, вынесла решение о «невиновности» последнего.

 

Скандал вокруг Леонида Слуцкого пытаются раскрутить с новой силой

Казалось бы, разбирательство состоялось, журналистки выступили, правда, доказательства представить не смогли, в деле можно ставить точку. Но обсуждение личности Слуцкого в средствах массовой информации вспыхнуло с новой силой. Инициатором явились, как и прежде, СМИ либеральной направленности. Не добившись нужного им решения от комиссии по этике, авторы зашли с другой стороны – под прицел попали профессиональные качества Слуцкого.

 

 

Казалось бы, в профессионализме Слуцкого не приходится сомневаться, последние десятилетия он всегда оказывался в местах, где происходили столкновения интересов России и иностранных государств. Глава думского комитета по международным делам сотни раз выезжал в Чеченскую Республику с докладчиками ПАСЕ в начале 2000-х годов, был награжден орденом Ахмата Кадырова.

 

В феврале 2014 года Слуцкий один из первых поехал в Крым, оказывал помощь властям полуострова по организации референдума. Вел переговоры по Сирии. Одним из первых был включен в «санкционный» список стран запада. Отчасти, эта репутация и позволила Слуцкому «победить» в неожиданно разразившемся накануне выборов скандале.

 

Видимо, сообразив, что упустили очень важный момент, оппоненты Слуцкого решили наверстать упущенное, да так, что за депутата вынуждены заступаться его коллеги, лично знакомые со Слуцким долгие годы.

 

Одним из тех, кто публично выразил поддержку депутату, стал глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он отметил, что Слуцкого уважают его коллеги, знакомые и подчиненные:

 

«Моя жена также знает его очень давно. Когда она узнала о раздутом скандале, она сказала: этого просто не может быть! – заявил Калашников газете «Версия». – За те годы, что я знаю Леонида, я не слышал от него даже ни одного бранного слова. Я могу сказать с чистой совестью: меня никто не убедит в том, что Лёня на такое способен. Обсуждать тут просто нечего!»

 
 


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