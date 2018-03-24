Яшин: Мэрия Москвы является заказчиком травли его бабушки

Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил несколько отечественных изданий в травле своей бабушки. Отметим, что причиной для травли стали будущие выборы градоначальника. В Facebook политик заявил, что заказчики этой подлости сидят в мэрии Москвы.

Анна Котова

На своей странице в Facebook Илья Яшин написал, что накануне к травле его престарелой родственницы после прессы подключилось еще и телевидение. Также политик написал, что еще представители мэрии заказали травлю в интернете, что говорит об информационной кампании. Яшин заявил, что старушка отбивалась от журналистов как могла, закрывала лицо руками, так как в лицо ей сували камеру. Помимо этого корреспонденты задавали каверзные вопросы, ответы на которые могли использовать в наветах на семью политика.До этого несколько каналов и изданий проинформировали, что Илья Яшин якобы отправил свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых, который находится в Красногорске. Предположительно причиной для такого поступка стала квартира в Москве. Помимо этого, несколько изданий написали, что старушка содержится в плохих условиях. Напоминаем, что голосование по выбору градоначальника Москвы состоятся 9 сентября текущего года. Отметим, что мэр города выбирается раз в пять лет.