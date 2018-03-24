Песков поведал о звонке Трампа Путину

Дмитрий Песков поведал общественности о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Политик сказал, что в переговорах два руководители высказали готовность обсудить детали личной встречи.

Анна Котова

Отметим, что звонок Трампа Путину после выборов имел «протокольный смысл». Дмитрий Песков поведал, что эти телефонные переговоры имеют характер становления отношений двух лидирующих и ведущих стран мира. Пресс-секретарь также сообщил, что оба лидера государств понимают, что личная встреча необходима, так как для этого накопилось много поводов. Такими поводами является: конфликт в Сирии, безопасность внешняя и внутренняя, разоружение и другие.Помимо этого, Песков также рассказал, что в переговорах Путин и Трамп акцентировали внимание на том, что для решения некоторых вопросов необходима личная встреча, которая станет возможна в ближайшее время. Дело в том, что без встречи тет-а-тет решение мировых вопросов и проблем просто невозможно.