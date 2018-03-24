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| | Песков поведал о звонке Трампа Путину

Песков поведал о звонке Трампа Путину

Сегодня, 18:05
Дмитрий Песков поведал общественности о деталях телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Политик сказал, что в переговорах два руководители высказали готовность обсудить детали личной встречи.

Песков поведал о звонке Трампа Путину

 

Отметим, что звонок Трампа Путину после выборов имел «протокольный смысл». Дмитрий Песков поведал, что эти телефонные переговоры имеют характер становления отношений двух лидирующих и ведущих стран мира. Пресс-секретарь также сообщил, что оба лидера государств понимают, что личная встреча необходима, так как для этого накопилось много поводов. Такими поводами является: конфликт в Сирии, безопасность внешняя и внутренняя, разоружение и другие.

Помимо этого, Песков также рассказал, что в переговорах Путин и Трамп акцентировали внимание на том, что для решения некоторых вопросов необходима личная встреча, которая станет возможна в ближайшее время. Дело в том, что без встречи тет-а-тет решение мировых вопросов и проблем просто невозможно.
Анна Котова
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