МИД России обвинил Латвию в нарушении международных норм

В своем комментарии к официальному тексту протеста представители российского МИДа дали понять, что данное решение парламентариев Латвии имеет дискриминационный характер, направленный на тотальную ассимиляцию русскоязычного населения, которое составляет одну треть от общего числа граждан Латвийской Республики.
Данный законодательный акт, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, противоречит всем международным актам по охране прав национальных меньшинств.
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