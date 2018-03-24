МИД России обвинил Латвию в нарушении международных норм

Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило латвийских законодателей в нарушении международных норм права в связи с новым решением Сейма Латвии перевести все общеобразовательные школы на латышский язык обучения в течение трех лет до 2021 года.

Сергей Денисов

В своем комментарии к официальному тексту протеста представители российского МИДа дали понять, что данное решение парламентариев Латвии имеет дискриминационный характер, направленный на тотальную ассимиляцию русскоязычного населения, которое составляет одну треть от общего числа граждан Латвийской Республики.Данный законодательный акт, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, противоречит всем международным актам по охране прав национальных меньшинств.