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| | Песков: Путин не даст никому переступить за красную линию национальных интересов

Песков: Путин не даст никому переступить за красную линию национальных интересов

Сегодня, 17:36
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал внешнеполитический курс России и уточнил, что Кремль будет стремиться наладить конструктивные и добрые отношения с остальными странами. Представитель главы государства подчеркнул, что миролюбивый настрой президента не помешает ему строго блюсти границы национальных интересов державы.

Песков: Путин не даст никому переступить за красную линию национальных интересов

 

«Путин никому не позволит посягать на государственные интересы» - подчеркнул Песков в интервью одному из федеральных телеканалов. Пресс-секретарь не стал отрицать, что на сегодняшний день у России довольно напряженные отношения с мировым сообществом и международная повестка дня скорее неблагоприятная для Москвы.

Вместе с тем, все страны, по словам Пескова, знают, что российский лидер никому не даст заступать за красные линии национальных интересов Российской Федерации. Это чувствуется благодаря консолидации усилий всех россиян, которые сплотились вокруг своего президента. Напомним, что на выборах за Владимира Владимировича проголосовали 76,69% избирателей, пришедших на участки. Сам президент назвал такую поддержку абсолютным рекордом для страны и дал слово, что не разочарует тех, кто отдал за него свой голос.
Дарья Светозарова
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