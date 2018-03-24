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| | СМИ узнали о связях Cambridge Analytica с новым советником Трампа

СМИ узнали о связях Cambridge Analytica с новым советником Трампа

Сегодня, 16:14
Многочисленные западные СМИ узнали о том, что британская компания Cambridge Analytica получила более 800 тысяч долларов от компании, которую основал новый советник американского президента Дональда Трампа.

СМИ узнали о связях Cambridge Analytica с новым советником Трампа

 

Полученные 800 тысяч долларов стали платой за предъявление сведений об американских избирателях, психологические портреты которых составляла британская компания. По данным, опубликованным СМИ, Cambridge Analytica занималась исследованием, направленным на сбор данных об американских гражданах, которое проходило в 2016 году в самый разгар избирательной компании Дональда Трампа. Фирма Super PAC, от которой британская компания получила деньги за предоставленную информацию, была основана Джоном Болтоном, новым советником Трампа.

Именитое издание The New York Times обнародовала данные о том, что всего за два года Cambridge Analytica получила от фирмы Джона Болтона около 1,2 миллиона долларов. Напомним, Джон Болтон получил широкую известность, представляя Штаты в ООН в 2005-2006 годах.
Александр Вест
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