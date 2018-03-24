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| | Борис Джонсон перепутал: Журналисты нашли настоящего преемника Третьего Рейха

Борис Джонсон перепутал: Журналисты нашли настоящего преемника Третьего Рейха

Сегодня, 16:11
Глава британского МИД Борис Джонсон накануне сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой-1936, хозяйкой которой стала Германия времен Гитлера. А Россия, следуя его логике, заслуживает сравнения с Третьим Рейхом, только современным. Стоит ли говорить о том, как оскорбило россиян это сравнение, тем более что, по их мнению, «под носом» у Запада зреет настоящее, хоть и гротескное подобие Третьего Рейха – Украина.

Борис Джонсон перепутал: Журналисты нашли настоящего преемника Третьего Рейха

 

И действительно, многие события словно скопированы неумелой рукой и перенесены из 30-х годов прошлого столетия в ХХI век. К примеру, провалившийся план Надежды Савченко и ее союзников «взорвать Верховную Раду и уничтожить Порошенко». Многим это напоминает такую же неудачную попытку поджога Рейхстага или события более давние – «Пороховой заговор», тоже неудавшийся.

Генпрокурор Юрий Луценко со всей ответственностью заявил, что депутат Савченко собиралась взорвать ложи парламента гранатой, минометами обрушить купол ВРУ, а выживших добить из автоматов. И хоть у многих кроме смеха такое заявление Луценко все же не вызвало – ну не тянет убежденная националистка Надежда Викторовна на героя-коммуниста Георгия Димитрова, определенные поводы для беспокойства уже появились.
 
Российские журналисты подчеркивают, что ситуация на современной Украине довольно сильно напоминает факельные шествия и митинги в Германии 1933-1934 года. Также горели улицы, уничтожались инакомыслящие, жглись запрещенные книги, принимались языковые и расовые законы. Утешает же пока только одно: Украина и Третий Рейх все же в разных весовых категориях, а все попытки Киева повторить его успех – выглядят жалко и нелепо. Однако ярость украинских националистов может в корне изменить ситуацию.

Дарья Светозарова
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