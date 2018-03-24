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| | Начальник Генштаба рассказал о новых возможностях российского высокоточного оружия

Начальник Генштаба рассказал о новых возможностях российского высокоточного оружия

Сегодня, 15:36
Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Герасимов выступил перед курсантами военной академии Генштаба и рассказал о стратегической направленности производства новых видов оружия.

Начальник Генштаба рассказал о новых возможностях российского высокоточного оружия

 

По словам военного чиновника, перенос акцентов на производство высокоточного оружия позволит обновить стратегию тяжести ответного удара по агрессору с ядерной составляющей на обычный упреждающий удар.

Упор будет делаться на разработке гиперзвуковых ракет подводного и наземного базирования. Это позволит эффективно, на несколько порядков, усилить противоракетную оборону страны и создать новые инструменты сдерживания потенциального противника.

Начальник Генштаба заверил слушателей, что программа создания новых видов высокоточных вооружений не ограничивается ударным комплексом. Сопутствующими нововведениями станут уже поступившие в армию средства борьбы против радиоэлектронной разведки и космических фиксаторов наведения ракет предполагаемого врага.

Отдельной группой вооружений, которые уже начали поступать в армию, будут гиперзвуковые беспилотники, способные поражать ракеты противника в любом районе земного шара. Эти летательные аппараты не имеют границы дальности, так как оснащены специальными атомными двигательными установками. Валерий Герасимов убежден, что модернизация армии в современной геополитической обстановке остро необходима для страны, поэтому программы развития новых видов оружия являются одним из приоритетов деятельности правительства России.
Сергей Денисов
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