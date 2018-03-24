Экстремисты в Украине готовят блокаду Крымского моста

Ленур Ислямов, являющийся главным координатором блокады крымского полуострова, заявил о том, что украинские экстремисты сделают всё возможное для того, чтобы прекратить движение транспортного потока по Крымскому мосту.

Александр Вест

Строящийся в Керченском проливе Крымский мост стал объектом пристального внимания для ряда украинских экстремистских организаций, которые выказали полную готовность препятствовать движению транспортного потока по данному пути сообщения между материком и полуостровом. Ислямов заявил о том, что если власти Украины не способны прекратить движение транспорта по мосту, то необходимо предпринять все усилия, чтобы каждый, кто по нему проедет, в дальнейшем подвергался санкциям везде, куда бы эти граждане не направились.По словам Ленура Ислямова, если действия санкций будет недостаточно, его организация займётся физическим препятствованием движения транспорта по мосту, устроив на нём полноценную блокаду.