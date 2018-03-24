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| | Роботы и космические корабли: В Генштабе рассказали о войнах будущего

Роботы и космические корабли: В Генштабе рассказали о войнах будущего

Сегодня, 14:08
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, чем нынешние войны отличаются от вооруженных противостояний будущего. По словам генерала, скоро все конфликты станут решаться с помощью роботов и космических кораблей.

Роботы и космические корабли: В Генштабе рассказали о войнах будущего

 

Уже сейчас замечены существенные изменения в вооружении передовых стран мира. Не за горами время, когда научно-фантастические романы частично превратятся в действительность. Армии будущего станут активно применять роботов и космические аппараты для уничтожения соперников. Появится высокоточное оружие массового поражения. Акцент перенесут на ликвидацию систем связи, разведки и навигации.

В войнах будущего большое внимание станут уделять уничтожению систем государственного управления и экономики вражеских стран, поскольку без дополнительных финансовых вложений рассчитывать на продолжение вооружённого конфликта наивно. По словам Герасимова, это только вероятные прогнозы. Точно рассуждать о развитии армии в будущем не представляется возможным. Для этого необходимы масштабные исследования, требующие значительных временных и денежных затрат.
Домбровский Сергей
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