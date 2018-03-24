Герасимов объяснил, чего добьются США, стремясь к мировому господству

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что стремление США к глобальному контролю приведет к повсеместному противоборству мировых держав. На данный момент ситуация накаляется и дальше только усугубится.

Домбровский Сергей

Вашингтон хочет сделать однополярный мир. По задумке американских политиков, им должны подчиняться все на Земле. Россия выступает за справедливое распределение ресурсов и не согласна с господством США. Все разговоры о демократии являются лишь красивыми словами, дурманящими сознание людей. На самом деле существуют владельцы ресурсов и рабы, зависящие от них. Всё маскируется, преподносится широким массам в розовых тонах, но суть от этого не меняется, считает Герасимов.США воздействуют на государства, не согласные с их трактовкой событий, политическими, экономическими и информационными методами. В любой момент Вашингтон может применить военные меры, если почувствует слабость противников. По словам Герасимова, противоборство в мире расширяется и переходит в научную, спортивную, дипломатическую и культурную сферы. Фактически конкуренция является глобальной.