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| | Песков прокомментировал покушение на Скрипаля

Песков прокомментировал покушение на Скрипаля

Сегодня, 13:28
Представитель главы России Дмитрий Песков прокомментировал расследование покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Отметим, что расследование сейчас проводят служители закона Великобритании.

Песков прокомментировал покушение на Скрипаля

 

Дмитрий Песков сообщил, что Россия пытается помочь лондонским служителям закона в расследовании произошедшего в Солсбери инцидента, но власти Лондона не пытается даже понять желание РФ. Лондон высказал свое нежелание сотрудничать с Москвой, также ни одни представители власти не собираются даже выслушать предположения России. Песков заявил, что британский посол не желает посещать МИД РФ, когда там есть люди, готовые ответить на все вопросы. Дмитрий Песков добавил, что пока нет никакой информации о данных, которыми располагают лондонские правоохранители. Неизвестно, какой информацией располагала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, когда вела переговоры с европейскими коллегами, что привело к такой реакции с их стороны.

Пресс-секретарь проинформировал, что обвинения в сторону России такие, что их не стоит озвучивать. Также Песков обратил внимание общественности на то, что такие обвинения не могут выдвигаться, если нет весомых доказательств данного преступления. До этого информировалось, что по примеру Лондона несколько стран собираются выслать российских дипломатов со своей территории.
Анна Котова
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