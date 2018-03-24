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| | Песков объяснил, почему Путин делает ставку на молодёжь

Песков объяснил, почему Путин делает ставку на молодёжь

Сегодня, 13:25
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая в прямом эфире одного из телеканалов, объяснил россиянам, почему Владимир Путин уделяет молодежи много внимания.

Песков объяснил, почему Путин делает ставку на молодёжь

 

Молодые граждане России на президентских выборах 2018 года оказали очень высокую степень доверия своему президенту. По мнению Пескова, здесь предсказуемо сработала обратная связь, так как глава государства всегда относился к молодежи очень внимательно и плотно контактировал в различных форматах с общероссийскими молодежными форумами и организациями.

Это происходит из убеждения в том, что именно молодым людям придется решать проблемы модернизации страны и продолжать многочисленные программы, которые стартовали при жизни нынешних поколений россиян.

Без творческой потенции молодых людей невозможны никакие преобразования и прорывы в поступательном развитии страны. Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что преемственность поколений многонационального населения страны зависит от того, что молодежь воспримет культуру и систему нравственных ценностей своих отцов и дедов.
Сергей Денисов
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