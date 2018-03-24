Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона

Российский посол Сергей Разов выступил с призывом прекратить травлю России, которую в последнее время обвинили не только во вмешательстве в американские выборы, но и в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью. В своём призыве, направленном к властям Великобритании, Разов заметил, что заявления британской стороны являются неприемлемыми и абсурдными, указав на их безосновательность.
В своём письме посол РФ заметил, что сравнение России с Германией во времена правления Гитлера являются неприемлемыми, а также заявил, что в британской интерпретации истории можно также поискать следы вмешательства России в отравление Наполеона, произошедшем на острове Елена.
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