Сергей Разов, находящийся в Италии в рамках российской дипломатической миссии, в попытке прекратить истерию насчёт вмешательства РФ во всевозможные интриги и преступления, намекнул на абсурдность ситуации, упомянув отравление великого Наполеона.

Александр Вест

Российский посол Сергей Разов выступил с призывом прекратить травлю России, которую в последнее время обвинили не только во вмешательстве в американские выборы, но и в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью. В своём призыве, направленном к властям Великобритании, Разов заметил, что заявления британской стороны являются неприемлемыми и абсурдными, указав на их безосновательность.В своём письме посол РФ заметил, что сравнение России с Германией во времена правления Гитлера являются неприемлемыми, а также заявил, что в британской интерпретации истории можно также поискать следы вмешательства России в отравление Наполеона, произошедшем на острове Елена.