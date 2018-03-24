20 европейских государств готовятся выслать российских дипломатов

Поводом к такому масштабному выдворению послужило отравление экс-полковника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Английское правительство обвинило Россию в причастности к смерти гражданина Великобритании и выслало из страны 23 сотрудников дипломатических ведомств. Россия ответила аналогичными мерами. Теперь же около 20 европейских государств решили выдворить из страны русских дипломатов, поддержав, таким образом, Соединенное королевство.
В понедельник Москву покинет посол Европейского Союза, затем, по мнению западных СМИ, начнется высылка представителей русского дипкорпуса из Франции, Германии, Польши, Ирландии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.
Следует ожидать, что правительство РФ ответит адекватными мерами. Такая масштабная ротация дипломатов не добавит стабильности в европейском регионе. Дипломатические отношения – маркер для инвесторов, которые влияют на общую экономическую конъюнктуру рынка. Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Великобритания намерено стала нагнетать ситуацию в канун президентских выборов в России и Чемпионата Мира по футболу.
Британские спецслужбы до сих пор не предъявили никаких доказательств по резонансному делу и отказались сотрудничать с РФ в расследовании инцидента
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