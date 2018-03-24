20 европейских государств готовятся выслать российских дипломатов

Два десятка стран, входящих в Европейский Союз, выразили готовность солидаризоваться с британским правительством и выслать из своих стран российских дипломатов. Об этом стало известно журналистам крупных изданий сегодня утром.

Сергей Денисов

Поводом к такому масштабному выдворению послужило отравление экс-полковника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Английское правительство обвинило Россию в причастности к смерти гражданина Великобритании и выслало из страны 23 сотрудников дипломатических ведомств. Россия ответила аналогичными мерами. Теперь же около 20 европейских государств решили выдворить из страны русских дипломатов, поддержав, таким образом, Соединенное королевство.В понедельник Москву покинет посол Европейского Союза, затем, по мнению западных СМИ, начнется высылка представителей русского дипкорпуса из Франции, Германии, Польши, Ирландии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.Следует ожидать, что правительство РФ ответит адекватными мерами. Такая масштабная ротация дипломатов не добавит стабильности в европейском регионе. Дипломатические отношения – маркер для инвесторов, которые влияют на общую экономическую конъюнктуру рынка. Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Великобритания намерено стала нагнетать ситуацию в канун президентских выборов в России и Чемпионата Мира по футболу.Британские спецслужбы до сих пор не предъявили никаких доказательств по резонансному делу и отказались сотрудничать с РФ в расследовании инцидента