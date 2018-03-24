Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в Россию

Журналисты BBC обнародовали информацию, полученную от бывшего одноклассника Сергея Скрипаля, в которой сообщили, что бывший сотрудник ГРУ хотел вернуться в Россию, о чём просил у Владимира Путина.

Александр Вест

По информации, предоставленной новостным агентством BBC News, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел о своём решении стать двойным агентом. В письме, адресованном Владимиру Путину, Скрипаль заметил, что данное решение испортило всю его жизнь. Также в обращении к российскому президенту Скрипаль просил разрешения вернуться на родину, заявляя о своей преданности Советскому Союзу, но не Российской Федерации. Данная информация была получена от Владимира Тимошкова, являющегося бывшим одноклассником Скрипаля. Тимошков заметил, что Скрипаля тяготил тот факт, что он не мог увидеться со своими братьями, матерью и другими близкими.В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что подобные сведения о письме, отосланном Скрипалём президенту РФ, не соответствует действительности.