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| | Виталий Кличко задумался занять президентское кресло

Виталий Кличко задумался занять президентское кресло

Сегодня, 09:21
Градоначальник Киева Виталий Кличко поведал жителям Украины, что задумывается о выдвижении себя в качестве президента. Сначала мэр Киева намерен выполнить все свои обещания, которые дал на посту управляющего столицы Украины.

Виталий Кличко задумался занять президентское кресло

 

Отмечается, что в 2019 году будет переизбрание главы государства. Виталий Кличко пояснил, что он думает пойти на этот серьезный шаг и занять президентское кресло, но изначально мэр столицы Украины желает довести до конца всё то, что пообещал сделать для населения Киева.

Виталий Кличко переживает, что общество начнет осуждать его за невыполнение своих запланированных проектов. Мэр Киева поведал, что у него есть железный принцип: «сказал - сделал».

Экс-боксер отметил, что на самом деле у всех политических деятелей есть амбиции, но, к сожалению, добиться желаемых результатов также быстро, как это получается в спорте, не выходит.

Напомним, что Виталий Кличко – уважаемый спортсмен и чемпион мира по боску. Пост градоначальника он занял в 2014 году.
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