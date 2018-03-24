Трамп окончательно запретил трансгендерам служить в армии

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах. Закон начнет действовать с 23 марта следующего года.
В США начались митинги из-за запрета трансгендерам служить в армии, о котором объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter. Американцы вышли на
В США местным трансгендерам отныне запрещено служить в местной армии. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.