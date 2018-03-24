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| | Трамп окончательно запретил трансгендерам служить в армии

Трамп окончательно запретил трансгендерам служить в армии

Сегодня, 08:58
Президент США Дональд Трамп настоял на своем и во второй раз запретил гражданам, изменившим свой пол, служить в вооруженных силах США. Запрет не распространяется на резервистов национальной гвардии. Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны.

Трамп окончательно запретил трансгендерам служить в армии

 

Тяжелый армрестлинг между сторонниками и противниками трансгендеров в армии США тянется уже восемь лет. Предшественник нынешнего президента Барак Обама разрешил принимать на контрактной основе людей, сменивших пол. Трамп, через месяц после инаугурации, запретил подобную практику, но через постановления судов нескольких инстанций приказ главнокомандующего был отменен.
 
На сей раз глава государства продублировал свой запрет, сославшись на экспертный доклад Министерства обороны о том, что трансгендерам необходимы дополнительные медицинские услуги, которые финансово падают на Пентагон. Плюс к этому аргументу добавилось то обстоятельство, что в перспективе военное ведомство будет вынуждено оплачивать дорогостоящие операции по смене пола своим военнослужащим, если они того пожелают. Указ Трампа был подписан 23 марта.

Сергей Денисов
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