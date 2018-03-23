Поклонская решила стать президентом Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила пролить свет на историю о своем гражданстве. Она ответила на высказывание депутата Верховной рады Лещенко о том, что Поклонская является гражданкой Украины.

Татьяна Преображенская

Политик отметила, что паспорт гражданина России она имеет с марта 2014 года, но некоторые утверждают, что украинские власти не лишили ее гражданства Незалежной.Если это, правда, то экс-прокурор Крыма может принять участвовать в выборах 2019 года в Украине, как кандидат в президенты. Поклонская считает, что украинцам нужен настоящий лидер, способный сделать их страну успешной и процветающей. Украине необходимо развиваться с Россией. Депутат высказала мнение о том, что «майданные представители власти» потерялись в трех соснах.Наталья «поблагодарила» Сергея Лещенко за то, что он упорно выясняет вопрос о ее украинском гражданстве.Ранее, когда возникали подобные слухи о гражданстве депутата Госдумы России Натальи Поклонской, она рекомендовала депутатам ВРУ думать о своем гражданстве.