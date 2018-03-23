Собчак нарушила предвыборное обещание и посетит Крым «без разрешения» Украины

Экс-претендент на пост главы России Ксения Собчак собирается посетить в конце апреля закрытую конференцию «Бизнес на автопилоте», которая состоится в Алуште. Прежде журналистка обещала не ездить в Крым «без разрешения» Украины.

Домбровский Сергей

Заметил желание Собчак посетить полуостров, не уведомив Киев, публицист Дмитрий Ольшанский. Он выложил сообщение в Facebook. По словам писателя, выборы завершились, поэтому можно расслабиться и перестать валять дурака. Ольшанского веселит ложь политиков, простодушно обманывающих собственный народ. «Бизнес на автопилоте» пройдет 27-29 апреля в отеле «Море». Собчак станет ведущей на данном мероприятии.Во время президентской гонки ведущая официально обратилась к Киеву с просьбой разрешить ей посетить Крым. В Украине не оценили стараний Собчак и назвали подобные заявления «политической шизофринией». Журналистка обещала не посещать полуостров, не добившись разрешения Киева, но нарушает данное слово. Сейчас фамилию Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец». Туда попадают все, кто посетил Крым, не попросив разрешения у Киева. Собчак говорила о том, что полуостров вошел в состав России незаконно, поэтому его нужно вернуть Украине или провести повторный референдум.