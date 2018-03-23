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| | Китай обвиняет США в подрыве своей безопасности

Китай обвиняет США в подрыве своей безопасности

Сегодня, 21:07
Штаты продолжают накалять обстановку в Китае своими действиями далеко за территорией США. Теперь американские власти направили свои судна военно-морских сил в сторону Южно-Китайского моря, чем нарушают суверенитет КНР.

Китай обвиняет США в подрыве своей безопасности

 

Соединённые Штаты Америки уже не первый год играют с огнём. Они продолжают дразнить нарушать договорённости с Пекином и посылают корабли ВМС в Южно-Китайское море. В Вашингтоне говорят о том, что судно USS Mustin намерено продемонстрировать «свободу судоходства» своей страны.

Конечно же, Китай не уверен в этом, а наоборот, говорит о том, что США направило боевую технику для возможности контролировать все точки земной поверхности и быть готовыми к наступлениям. От КНР последовали обвинения в нарушении безопасности и суверенитета страны.

В КНР уверены, что за таким развитием событий стоит Конгресс Штатов. И с их стороны, это вызов для китайских властей. Провокационную ситуацию Китай намерен решить ответным ходом. Военно-морские силы республики также отправят свои боевые корабли в Южно-Китайское море, чтобы обеспечить безопасность страны.
Дарья Дмитриева
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