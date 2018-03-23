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| | Глава французского МИД предупреждает Россию о новых санкциях

Глава французского МИД предупреждает Россию о новых санкциях

Сегодня, 21:23
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о вероятности ужесточения антироссийских санкций со стороны Парижа во время саммита стран-членов ЕС в Брюсселе. Он уточнил, что ограничения могут ввести в отношении отдельных граждан РФ.

Глава французского МИД предупреждает Россию о новых санкциях

 

Такое решение глава французского иностранного ведомства объяснил тем, что 18 марта в «оккупированном» Россией Крыму прошли выборы президента РФ. Отмечается, что саммит был организован из-за того, что отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Поводом для этого послужили обвинения Великобритании. Лондон уверяет мировое сообщество, что Кремль стоит за отравлением экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания уже объявила о высылке 23 российских дипломатов. Примеру Туманного Альбиона намерены последовать и некоторые другие члены Евросоюза. В частности, к такому шагу может прибегнуть Чехия, но окончательное решение Прага озвучит только 26 марта.
Дарья Светозарова
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