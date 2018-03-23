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| | Надежду Савченко освободили из зала суда из-за нехватки улик

Надежду Савченко освободили из зала суда из-за нехватки улик

Сегодня, 20:27
Депутат ВРУ Надежда Савченко освобождена из-под стражи прямо в зале суда. Ранее украинскую летчицу задержали прямо в стенах парламента по обвинению в подготовке теракта. Савченко якобы собиралась взорвать верховную Раду, а выживших депутатов расстрелять из минометов.

Надежду Савченко освободили из зала суда из-за нехватки улик

 

Если бы вину депутата от фракции «Батькiвщина» удалось доказать, что она провела бы в заключении от пяти лет. По словам прокурора, задержанная даже собиралась подорвать себя во время ареста, а когда ее план провалился объявила голодовку. Поводом для ареста Надежды Викторовны стала ее беседа в членом «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном, в которой она предложила уничтожить Порошенко и его соратников.

Парламентарий не стала отрицать факта беседы и даже от этих слов не отказалась, но добавила, что просто за слова ее нельзя судить. Суд согласился с госпожой Савченко в том плане, что для ее удержания под арестом недостаточно улик. Вместе с тем бывшая летчица проведет под стражей два месяца за опрометчивые высказывания. Е вина в подготовке госпереворота не доказана.
Дарья Светозарова
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