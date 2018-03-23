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| | Киев назвал число жертв в конфликте на востоке страны

Киев назвал число жертв в конфликте на востоке страны

Сегодня, 19:51
На заседании Верховной Рады 23 марта вице-спикер Ирина Геращенко озвучила официальную информацию о том, что в ходе военного конфликта на Донбассе с 2014 по 2018 годы погибли 2 383 военнослужащих вооруженных сил Украины.

Киев назвал число жертв в конфликте на востоке страны

 

На сайте пресс-службы украинского парламента обнародованы небоевые потери в ходе четырехлетнего гражданского конфликта, которые составили по неуточненным данным свыше 10 000 человек. По мнению аналитиков, потери среди мирного населения страны составили порядка 18 000 мирных граждан.
 
Более миллиона человек вынуждены были эмигрировать из зоны конфликта. Общий ущерб, понесенный народным хозяйствам страны еще не подсчитан, но по оценке на март 2017 года он уже составил приблизительно 600 000 000 долларов без учета непроизведенного перспективного продукта.

Сергей Денисов
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