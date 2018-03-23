Киев назвал число жертв в конфликте на востоке страны

Киев назвал число жертв в конфликте на востоке страныСегодня, 19:51
Прямые убытки от конфликта в Донбассе составили $50 млрд, посчитали в Минобороны Украины. Этот ущерб страна понесла от боевых действий, которые развернулись на
Число погибших и получивших разные ранения в ходе военного конфликта на востоке Украины мирных жителей увеличилось в два раза в сравнении с ноябрем-декабрем
По последним данным наблюдательной комиссии ООН, на Донбассе, в результате сложившегося конфликта, погибли уже более 4 тысяч человек.