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| | Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе

Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе

Сегодня, 19:46
Главы иностранных ведомств Украины, Франции и Германии планируют посетить Донбасс. Павел Климкин, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас собираются на себе «прочувствовать агрессию России» на Востоке Украине. Об этом сообщил сегодня украинский министр во время совместной пресс-конференции с французским коллегой.

Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе

 

Климкин заявил, что сожалеет о том, что не может посетить Донбасс сегодня, но намерен сделать это в ближайшее время. Компанию в этом «опасном» предприятии собираются составить главы МИД Франции и ФРГ. Украинским министр вновь подчеркнул, что они поедут втроем и добавил, что цель их поездки не просто осознать смысл российской агрессии, а прочувствовать ее.

Ле Дриан добавил, что Франция и Германия буду и дальше воздействовать на РФ, чтобы заставить ее выполнить договоренности «Минска-2» по Донбассу. Помимо этого французский министр напомнил, что не признает Крым частью России и выступает за сохранение территориальной целостности Украины.
Дарья Светозарова
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