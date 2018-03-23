Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе

Климкин заявил, что сожалеет о том, что не может посетить Донбасс сегодня, но намерен сделать это в ближайшее время. Компанию в этом «опасном» предприятии собираются составить главы МИД Франции и ФРГ. Украинским министр вновь подчеркнул, что они поедут втроем и добавил, что цель их поездки не просто осознать смысл российской агрессии, а прочувствовать ее.
Ле Дриан добавил, что Франция и Германия буду и дальше воздействовать на РФ, чтобы заставить ее выполнить договоренности «Минска-2» по Донбассу. Помимо этого французский министр напомнил, что не признает Крым частью России и выступает за сохранение территориальной целостности Украины.