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| | В «Единой России» защитили журналистов от депутата Сибагатуллина

В «Единой России» защитили журналистов от депутата Сибагатуллина

Сегодня, 19:04
Депутат от «Единой России» Фатих Сибагатуллин, комментируя бойкот некоторых телеканалов освещать работу Государственной Думы, назвал представителей прессы «слугами».

В «Единой России» защитили журналистов от депутата Сибагатуллина

 

На защиту журналистов встал его однопартиец, заместитель секретаря Генерального совета Евгений Ревенко. Он сказал, что нельзя в таком некорректном стиле обращаться к людям, которые самоотверженно трудятся в своей непростой профессии на благо всего общества. Ревенко открестился от фразы Сибагатуллина и назвал его позицию, не имеющей ничего общего с партийной. Депутат от Татарстана не смог сдержать эмоций и отреагировал, не подумав о последствиях. Дело в том, что депутата Государственной Думы Слуцкого сразу три журналистки из ВВС, телеканала «Дождь» и RTVi обвинили народного избранника в сексуальных домогательствах.

Однако парламентский комитет по этике не нашел в поведении Слуцкого никаких признаков этической дефомации. В ответ журналистки объявили бойкот на освещение парламентской жизни.
Сергей Денисов
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