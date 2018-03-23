В «Единой России» защитили журналистов от депутата Сибагатуллина

Депутат от «Единой России» Фатих Сибагатуллин, комментируя бойкот некоторых телеканалов освещать работу Государственной Думы, назвал представителей прессы «слугами».

Сергей Денисов

На защиту журналистов встал его однопартиец, заместитель секретаря Генерального совета Евгений Ревенко. Он сказал, что нельзя в таком некорректном стиле обращаться к людям, которые самоотверженно трудятся в своей непростой профессии на благо всего общества. Ревенко открестился от фразы Сибагатуллина и назвал его позицию, не имеющей ничего общего с партийной. Депутат от Татарстана не смог сдержать эмоций и отреагировал, не подумав о последствиях. Дело в том, что депутата Государственной Думы Слуцкого сразу три журналистки из ВВС, телеканала «Дождь» и RTVi обвинили народного избранника в сексуальных домогательствах.Однако парламентский комитет по этике не нашел в поведении Слуцкого никаких признаков этической дефомации. В ответ журналистки объявили бойкот на освещение парламентской жизни.