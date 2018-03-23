В «Единой России» защитили журналистов от депутата Сибагатуллина

На защиту журналистов встал его однопартиец, заместитель секретаря Генерального совета Евгений Ревенко. Он сказал, что нельзя в таком некорректном стиле обращаться к людям, которые самоотверженно трудятся в своей непростой профессии на благо всего общества. Ревенко открестился от фразы Сибагатуллина и назвал его позицию, не имеющей ничего общего с партийной. Депутат от Татарстана не смог сдержать эмоций и отреагировал, не подумав о последствиях. Дело в том, что депутата Государственной Думы Слуцкого сразу три журналистки из ВВС, телеканала «Дождь» и RTVi обвинили народного избранника в сексуальных домогательствах.
Однако парламентский комитет по этике не нашел в поведении Слуцкого никаких признаков этической дефомации. В ответ журналистки объявили бойкот на освещение парламентской жизни.