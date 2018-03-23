Экстрасенс Дмитрий Иванов предсказал дальнейшую судьбу Донбасса

Знаменитый российский экстрасенс Дмитрий Иванов рассказал, чего следует ожидать от противостояния ДНР и ЛНР с солдатами ВСУ. По мнению ясновидящего, боевики самопровозглашенных республик нанесут сокрушительное поражение украинской армии.

Домбровский Сергей

Представители Новороссии уничтожат воинов ВСУ на Светлодарской дуге. В 2016 году солдаты украинской армии уже попадали впросак на данной территории. Теперь ситуация для них усугубится, поскольку их не пощадят. По мнению экстрасенса, боевики ДНР и ЛНР, окружат солдат ВСУ. Киевское командование предложит провести переговоры, но ополченцы не согласятся на компромисс и нанесут украинской армии сокрушительное поражение.По словам Дмитрия Иванова, третьего Майдана не будет, Петр Порошенко останется у власти, но его влияние на политику станет минимальным. У главы Украины плохая аура, возможны различные болезни. Экстрасенс уверен, Донецк победит Киев и не захочет идти на половинчатые меры. Проблема на Донбассе решится жестко и путем значительных потерь.