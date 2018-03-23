Замминистра экономического развития Ставрополья выдвинули обвинения

Заместителя министра Валерия Сизова по вопросам экономического развития в Ставропольском крае обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями. На замминистра Елену Кильпу заведено уголовное дело.

Дарья Дмитриева

Еленой Кильпой в 2015 году было подписано документ, в котором сообщается о выполнении работ, сумма которых превышена на девять миллионов рублей. Этот государственный контракт был заключён в декабре 2015 года с предприятием, которое специализируется на создании медиаконтента.Чтобы заключать такие договоры, необходимо быть осведомлённым в вопросе программирования. Но Елена Кульпа не имела знаний в данной сфере. Как результат – она приняла работу у компании, но при этом не было проведено экспертизы по проверке качества выполненных работ. Сумма почти в десять миллионов рублей поступила на счёт исполнителя.Как оказалось позже, все работы по данному направлению могли обойтись в менее чем миллион рублей. По всей вероятности, замминистра Елена Кильпа хотела скрыть некачественную работу, которая была исполнена по государственному контракту.