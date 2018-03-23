Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | Вышли сами на себя: Савченко объяснила «тупик» в «деле Майдана»

Вышли сами на себя: Савченко объяснила «тупик» в «деле Майдана»

Сегодня, 18:19
Герой Украины Надежда Савченко недавно вновь оказалась узницей. Однако теперь ее арестовали украинские правоохранители. Депутату вменяется подготовка теракта и взрыва Верховной Рады. Это и стало одной из тем обсуждения в политическом ток-шоу «Время покажет».

Вышли сами на себя: Савченко объяснила «тупик» в «деле Майдана»

 

Вместо того, чтобы давать признательные показания и каяться в попытке повторить «подвиг» Гая Фокса, арестованный парламентарий принялась разоблачать власти, которые "торопятся не спеша", расследуя дело о гибели «Небесной сотни» во время «революции достоинства». Не обращая внимания на вопросы судьи – в студии транслировали прямое включение заседания – госпожа Савченко решила вспомнить 2013-2014 годы и гибель более сотни молодых активистов.

Народная избранница уверена, что за гибелью студентов на Майдане стоит нынешняя власть, а посему расследование дела «Небесной сотни» зало в тупик. «Они просто вышли сами на себя, а дальше расследовать некуда», - пояснила Надежда Викторовна.

Ранее глава партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко также высказалась об аресте своей соратницы. Она заявила, что проголосовала бы за лишение Надежды депутатской неприкосновенности, но высказалась бы против ареста. Почему ее не было на голосовании, Юлия Владимировна не объяснила.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Надежда Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности
Надежда Савченко отказывается от депутатской неприкосновенности

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена отказаться от депутатской неприкосновенности. При этом она посоветовала и другим последовать ее

Савченко назвала власть Украины преступной группировкой
Савченко назвала власть Украины преступной группировкой

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что нынешняя власть может быть преступнее предыдущей, действовавшей при Викторе Януковиче.

Надежда Савченко назвала Петра Порошенко «слабым президентом»
Надежда Савченко назвала Петра Порошенко «слабым президентом»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает лидера страны Петра Порошенко «слабым президентом». Об этом народная избранница сообщила во время

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости