Вышли сами на себя: Савченко объяснила «тупик» в «деле Майдана»

Герой Украины Надежда Савченко недавно вновь оказалась узницей. Однако теперь ее арестовали украинские правоохранители. Депутату вменяется подготовка теракта и взрыва Верховной Рады. Это и стало одной из тем обсуждения в политическом ток-шоу «Время покажет».

Дарья Светозарова

Вместо того, чтобы давать признательные показания и каяться в попытке повторить «подвиг» Гая Фокса, арестованный парламентарий принялась разоблачать власти, которые "торопятся не спеша", расследуя дело о гибели «Небесной сотни» во время «революции достоинства». Не обращая внимания на вопросы судьи – в студии транслировали прямое включение заседания – госпожа Савченко решила вспомнить 2013-2014 годы и гибель более сотни молодых активистов.Народная избранница уверена, что за гибелью студентов на Майдане стоит нынешняя власть, а посему расследование дела «Небесной сотни» зало в тупик. «Они просто вышли сами на себя, а дальше расследовать некуда», - пояснила Надежда Викторовна.Ранее глава партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко также высказалась об аресте своей соратницы. Она заявила, что проголосовала бы за лишение Надежды депутатской неприкосновенности, но высказалась бы против ареста. Почему ее не было на голосовании, Юлия Владимировна не объяснила.