На официальном YouTube-канале Ксении появилось видео, получившее широкое распространение во множестве социальных сетей. На видео можно увидеть, как в кабинке для голосований мама со своей дочкой выбирают, за какого кандидата лучше отдать свой голос. Множество фанатов Ксении умилились, как трогательно маленькая россиянка ознакамливается с перечнем кандидатов. Неправильно прочитав фамилию Ксении девочка подумала, что в избирательном бюллетене есть вариант, который предусматривает поддержку «собачек» и прочих «зверюшек», поэтому девочка уверенно отдала свой голос «за собачек».
Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек»Сегодня, 17:03
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