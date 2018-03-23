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| | Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек»

Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек»

Сегодня, 17:03
Известная российская телеведущая и активный политический деятель Ксения Собчак поделилась со своими поклонниками видеороликом, на котором юная избирательница отдала свой голос в президентских выборах-2018 «за собачек».

Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек»

 

На официальном YouTube-канале Ксении появилось видео, получившее широкое распространение во множестве социальных сетей. На видео можно увидеть, как в кабинке для голосований мама со своей дочкой выбирают, за какого кандидата лучше отдать свой голос. Множество фанатов Ксении умилились, как трогательно маленькая россиянка ознакамливается с перечнем кандидатов. Неправильно прочитав фамилию Ксении девочка подумала, что в избирательном бюллетене есть вариант, который предусматривает поддержку «собачек» и прочих «зверюшек», поэтому девочка уверенно отдала свой голос «за собачек».

 
Многие пользователи не смогли сдержать улыбки, ознакомившись с данным видеороликом. Стоит напомнить, по результатам президентской гонки, прошедшей в РФ 18 марта, Ксения Собчак получила поддержку избирателей в виде более 1,2 миллиона голосов.

Александр Вест
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