Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко

Возглавляющая партию «Батькивщина» экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко выступила против ареста нардепа Верховной рады Надежды Савченко, помилованной Владимиром Путиным. Тем не менее, она поддержала решение Генпрокуратуры о лишении летчицы депутатской неприкосновенности.

Николай Офицеров

», - отмечает Тимошенко.Также Тимошенко уверена в том, что после возвращения из России, где Савченко осудили на 22 года колонии, наводчицу следовало отправить хотя бы на какие-то курсы по предоставлению профессиональных услуг психологической реабилитации.Стоит напомнить, что некогда почитаемая Киевом как «герой Украины» Надежда Савченко сегодня была арестована по обвинениям в подготовке терактов, а также попытке государственного переворота.