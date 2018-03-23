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| | Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко

Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко

Сегодня, 16:56
Возглавляющая партию «Батькивщина» экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко выступила против ареста нардепа Верховной рады Надежды Савченко, помилованной Владимиром Путиным. Тем не менее, она поддержала решение Генпрокуратуры о лишении летчицы депутатской неприкосновенности.

Юлия Тимошенко выступила против ареста Савченко

 

«Вчера я была в командировке, но если бы голосовала, то отдала бы свой голос за снятие с Надежды Савченко депутатской неприкосновенности, но протестовала бы против ареста. Я считаю, что можно было разобраться во всех обстоятельствах этого дела, не арестовывая человека. Важно понять, что есть правда, а что не совсем. После этого уже нужно было принимать какие-либо судебные решения», - отмечает Тимошенко.

Также Тимошенко уверена в том, что после возвращения из России, где Савченко осудили на 22 года колонии, наводчицу следовало отправить хотя бы на какие-то курсы по предоставлению профессиональных услуг психологической реабилитации.

Стоит напомнить, что некогда почитаемая Киевом как «герой Украины» Надежда Савченко сегодня была арестована по обвинениям в подготовке терактов, а также попытке государственного переворота.
Николай Офицеров
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