Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы

В Шевченковском суде во время судебного заседания украинский депутат Надежда Савченко заявила о том, что не видит смысла в голосовой идентификации, так как её голос звучит повсюду. Также представительница Верховной рады заметила, что следствие располагает достаточным количеством чашек и стаканов, из которых она ранее пила, поэтому взять образцы её биологических тканей не должно составить для правоохранителей особого труда.
Напомним, данные тесты потребовались для того, чтобы следователи смогли подтвердить, что мобильный телефон, фигурирующий в расследовании, принадлежит именно Надежде Савченко. Также отметим, что в руках следствия оказались видеоматериалы, на которых запечатлена женщина, по внешнему виду напоминающая Савченко, занимающаяся обсуждением государственного переворота на Украине со своими соратниками.