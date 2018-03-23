Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы

Известный украинский политический деятель Надежда Савченко выступила против проведения экспертизы её голоса, а также осуществления ДНК-теста, аргументировав свой отказ тем, что данные материалы следователи могут собрать самостоятельно.

Александр Вест

В Шевченковском суде во время судебного заседания украинский депутат Надежда Савченко заявила о том, что не видит смысла в голосовой идентификации, так как её голос звучит повсюду. Также представительница Верховной рады заметила, что следствие располагает достаточным количеством чашек и стаканов, из которых она ранее пила, поэтому взять образцы её биологических тканей не должно составить для правоохранителей особого труда.Напомним, данные тесты потребовались для того, чтобы следователи смогли подтвердить, что мобильный телефон, фигурирующий в расследовании, принадлежит именно Надежде Савченко. Также отметим, что в руках следствия оказались видеоматериалы, на которых запечатлена женщина, по внешнему виду напоминающая Савченко, занимающаяся обсуждением государственного переворота на Украине со своими соратниками.