Кадыров просит всех граждан посмотреть обращение Путина к народу России

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем канале в мессенджере Telegram обратился к подписчикам с просьбой не пропустить обращение президента России Владимира Путина к народу, которое покажут в час дня по федеральным телевизионным каналам.

Домбровский Сергей

Речь лидера РФ должна повлиять на сознание людей и заставить их совместно решать поставленные перед ними задачи. По словам Кадырова, Путин выступил на Манежной площади с благодарностью к тем, кто поддерживал его во время президентской гонки, организовал проведение выборов, рекламировал его кандидатуру. Сейчас настал черед всему народу услышать слова новоизбранного главы России.По мнению политологов, Путин обратится к людям с просьбой сохранять национальное единство. Также президент расскажет о необходимости сделать технологический прорыв в стране за короткий период времени, поскольку того требуют обстоятельства. Сейчас без развития научной мысли сложно претендовать на передовые роли в мире. По-прежнему важной останется военная отрасль.