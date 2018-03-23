Рамзан Кадыров отозвался о победе Путина на выборах

Рамзан Кадыров, занимающий пост главы Чеченской Республики, прокомментировал победу Владимира Путина на прошедших президентских выборах в России. Кадыров заявил, что победа Путина стала весьма ожидаемой.

Александр Вест

По словам Рамзана Кадырова, победу Владимира Путина, в очередной раз ставшего президентом Российской Федерации, он считает достаточно закономерной и даже ожидаемой. Поздравив главу РФ с победой, Кадыров отметил, что победу Путин одержал с ожидаемым колоссальным отрывом, так как целых 56 миллионов из пришедших на выборы 73 миллионов россиян предпочли поддержать своим голосом именно его кандидатуру. Также глава Чеченской республики добавил, что рекордная явка избирателей, решивших участвовать в выборах президента РФ, говорит о всеобщем доверии россиян к Главнокомандующему.Кадыров также заявил о том, что прошедшие президентские выборы были проведены по принципам прозрачности и чистоты, признав их абсолютно легитимными.